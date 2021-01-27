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«Абрамович — не самый терпеливый человек». Клопп — об увольнении Лэмпарда из «Челси»

«Абрамович — не самый терпеливый человек». Клопп — об увольнении Лэмпарда из «Челси»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста наставника «Челси».

«Думаю, решение оставить Фрэнка без работы было тяжёлым. «Челси» проделал потрясающую работу на трансферном рынке, и команде было необходимо время. Это нормально. Принимать такое решение так рано – жёсткий шаг. Мистер Абрамович даёт шансы, но это не самый терпеливый человек в мире. Сочувствую Фрэнку, это его клуб», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Об увольнении Лэмпарда из «Челси» было объявлено 25 января. На следующий день клуб назначил главным тренером Томаса Тухеля, отправленного в отставку из «Пари Сен-Жермен» в декабре прошлого года.

«Челси», набрав 29 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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