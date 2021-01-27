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Появилось изображение предполагаемой новой эмблемы «Интера»

Появилось изображение предполагаемой новой эмблемы «Интера»
Футбол / Италия 0

Портал Footyheadlines опубликовал изображение предполагаемой новой эмблемы миланского «Интера».

Логотип выполнен в более минималистичном стиле по сравнению с нынешним. Как и предполагалось, акцент сделан на буквах «I» и «M», которые обведены в золотое кольцо. На эмблему добавлена звезда. При этом заметно сокращено количество цветов. На новом логотипе их всего два – чёрный и золотой.

Фото: Footyheadlines.com

Нынешняя эмблема «Интера» выглядит следующим образом:

Фото: Официальный сайт ФК «Интер»

«Интер», набрав 41 очко в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая только «Милану» (43). Своего ближайшего преследователя, «Рому», подопечные Антонио Конте опережают на 4 очка.

Ранее сообщалось, что помимо логотипа миланский клуб также сменит название.

«Интер» сменит название и логотип
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