Появилось изображение предполагаемой новой эмблемы «Интера»

Портал Footyheadlines опубликовал изображение предполагаемой новой эмблемы миланского «Интера».
Логотип выполнен в более минималистичном стиле по сравнению с нынешним. Как и предполагалось, акцент сделан на буквах «I» и «M», которые обведены в золотое кольцо. На эмблему добавлена звезда. При этом заметно сокращено количество цветов. На новом логотипе их всего два – чёрный и золотой.
Фото: Footyheadlines.com
Нынешняя эмблема «Интера» выглядит следующим образом:
Фото: Официальный сайт ФК «Интер»
«Интер», набрав 41 очко в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая только «Милану» (43). Своего ближайшего преследователя, «Рому», подопечные Антонио Конте опережают на 4 очка.
Ранее сообщалось, что помимо логотипа миланский клуб также сменит название.
- 27 января 2021
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