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«Краснодар» одолел бывшую команду Кононова, играя в меньшинстве с середины первого тайма

«Краснодар» одолел бывшую команду Кононова, играя в меньшинстве с середины первого тайма
Футбол / РПЛ 0
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«Краснодар» одержал победу в товарищеском матче с «Ригой». Встреча завершилась со счётом 1:0.

На 23-й минуте, когда счёт ещё не был открыл, с поля был удалён нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов. Арбитр показал ему прямую красную карточку. Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, российская команда вышла вперёд усилиями полузащитника Эдуарда Сперцяна, реализовавшего пенальти. Несмотря на численное меньшинство, «Краснодар» во втором тайме не пропустил и удержал счёт.

Напомним, «Ригу» ранее возглавлял бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов. В настоящее время командой руководит другой российский специалист — Денис Лактионов.

«Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
27 января 2021, среда. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 0
Рига
Рига, Латвия
1:0 Сперцян – 38' (пен)
Удаления: Сулейманов – 23' / нет
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