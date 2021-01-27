«Краснодар» одолел бывшую команду Кононова, играя в меньшинстве с середины первого тайма

«Краснодар» одержал победу в товарищеском матче с «Ригой». Встреча завершилась со счётом 1:0.
На 23-й минуте, когда счёт ещё не был открыл, с поля был удалён нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов. Арбитр показал ему прямую красную карточку. Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, российская команда вышла вперёд усилиями полузащитника Эдуарда Сперцяна, реализовавшего пенальти. Несмотря на численное меньшинство, «Краснодар» во втором тайме не пропустил и удержал счёт.
Напомним, «Ригу» ранее возглавлял бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов. В настоящее время командой руководит другой российский специалист — Денис Лактионов.
«Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 27 января 2021
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