Буффон намерен продлить контракт с «Ювентусом» и стать самым возрастным игроком в Серии А

42-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, которому завтра, 28 января, исполняется 43 года, намерен продлить контракт с клубом и стать самым возрастным игроком в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём "твиттере".

В нынешнем сезоне Джанлуиджи провёл за «Ювентус» шесть матчей и пропустил четыре гола. В трёх играх Буффону удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.

В нынешнем сезоне «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков в 18 турах.