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Манчини: сказал «Фиорентине», что считаю Кокорина одним из лучших российских игроков

Манчини: сказал «Фиорентине», что считаю Кокорина одним из лучших российских игроков
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину», назвав форварда одним из лучших российских игроков.

«Думаю, что он может проделать хорошую работу в «Фиорентине». «Фиорентина» — хорошая молодая команда. И Коко может играть там очень хорошо. У меня они спрашивали о некоторых технических моментах, связанных с Сашей. Только это. И я ответил, что для меня это один из лучших российских игроков», — цитирует Манчини Sport24.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки между итальянским и российским клубами составила € 4,5 млн.

Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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