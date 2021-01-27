Немецкий футбольный союз вспомнил о годовщине освобождения Красной Армией Освенцима

Немецкий футбольный союз вспомнил о годовщине освобождения Освенцима и жертв Холокоста. Холокост — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии.
«Сегодня исполняется 76 лет со дня освобождения Красной Армией выживших в Освенциме. Мы со смирением и уважением вспоминаем жертв, выживших и их семьи. Никогда не повторить. Эта миссия есть и остаётся обязанностью для всех нас.
В этом году футбольная семья особо чтит память тех людей, которые подверглись стигматизации и жестокому преследованию из-за своей сексуальной и гендерной принадлежности. Нацисты депортировали в концентрационные лагеря более 10 тысяч человек.", — написала пресс-служба Немецкого футбольного союза в "Твиттере".
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