«Лёша!» «Аталанта» опубликовала фото ликующего Миранчука

Пресс-служба «Аталанты» опубликовала в «Инстаграме» фото Алексея Миранчука после забитого гола в матче 1/4 финала Кубка Италии с Лацио (3:2).
«Лёша!!!!!!!» — говорится в кратком выразительном сообщении пресс-службы клуба. К сообщению добавлен эмодзи с российским флагом.
«Аталанта» принимала «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Счёт открыл Берат Джимсити на 7-й минуте встречи. На 17-й минуте римляне сравняли счёт — Франческо Ачерби удался отличный навес в штрафную, и Ведат Мурики головой вколотил мяч в правый угол. На 34-й минуте гости вышли вперёд — Ачерби отличным ударом поразил дальний угол. Уже через три минуты счёт сравнял Руслан Малиновский.
На 53-й минуте «Аталанта» осталась в меньшинстве. Мануэль Лаццари убегал один на один, и Хосе Паломино пришлось совершать фол последней надежды. На 57-й минуте Миранчук обработал мяч в штрафной и чётко реализовал выход один на один.
«Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии. Подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют с победителем пары «Наполи» — «Специя».
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