Моуринью: «Ливерпулю» не удастся заменить ван Дейка. Его может заменить только он сам

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем» высказался о проблемах мерсисайдцев.



«Травмы «Ливерпуля»? Что ж, мы провели половину прошлого сезона без игроков атаки. У нас был отрезок, когда мы выпускали Лукаса Моуру в нападении в каждом матче. За матч он мог много раз менять позицию: нападающий, вингер, вингер, нападающий. Тогда мы потеряли Гарри Кейна, потеряли Сон Хын Мина, потеряли Стивена Бергвейна, потеряли Эрика Ламелу. Как мы с этим справились? Мы не творили чудес.



Их нельзя сотворить. Нельзя сделать нападающих из крайних защитников или вратарей. Есть игроки, которых нельзя заменить. Как, например, Гарри Кейна, когда он был травмирован. Он незаменим.

«Ливерпулю» не удастся заменить Вирджила ван Дейка. Ван Дейка может заменить только ван Дейк, когда вернётся. У «Ливерпуля» хорошие, опытные игроки. Например, Фабиньо может сыграть где угодно, недавно вернулся Матип. Джордан Хендерсон, со всем его опытом и пониманием игры, также может сыграть где угодно.



У них есть и парочка молодых игроков, которые нормально играют. Иногда такое бывает с клубами. Некоторых игроков заменить невозможно. Просто нужно ждать, пока они вернутся. Вот это и происходит с ван Дейком», — приводит слова португальца Liverpool Echo.



Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится завтра, 28 января. Начало — в 23:00.