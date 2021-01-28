Видеообзор волевой победы «Бёрнли» в домашнем матче с «Астон Виллой»

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся матч 20-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Счёт был открыт на 15-й минуте матча — защитник «Виллы» Мэтт Таргетт прострелил низом на нападающего Олли Уоткинса, тот сыграл на опережение и в касание переправил мяч в дальний угол ворот.



На 52-й минуте полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд с углового навесил во вратарскую, где капитан хозяев Бен Ми головой вколотил мяч в ворота «Астон Виллы».



На 68-й минуте гости вновь вышли вперёд — полузащитник Дуглас Луис прострелил в центр штрафной площади, а Джек Грилиш в касание переправил мяч в ворота.



На 76-й минуте вингер бордовых Дуайт Макнил сравнял счёт.



А через три минуты всё тот же Макнил вырезал подачу в центр чужой штрафной, где нападающий Крис Вуд кивком головы уложил мяч в дальний угол ворот, тем самым установив окончательный счёт в матче.

Видеообзор матча «Бёрнли» — «Астон Вилла»

Подопечные Шона Дайча в 19 матчах набрали 22 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (29) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита два матча в запасе.