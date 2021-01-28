Видеообзор волевой победы «Бёрнли» в домашнем матче с «Астон Виллой»

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся матч 20-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Счёт был открыт на 15-й минуте матча — защитник «Виллы» Мэтт Таргетт прострелил низом на нападающего Олли Уоткинса, тот сыграл на опережение и в касание переправил мяч в дальний угол ворот.
На 52-й минуте полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд с углового навесил во вратарскую, где капитан хозяев Бен Ми головой вколотил мяч в ворота «Астон Виллы».
На 68-й минуте гости вновь вышли вперёд — полузащитник Дуглас Луис прострелил в центр штрафной площади, а Джек Грилиш в касание переправил мяч в ворота.
На 76-й минуте вингер бордовых Дуайт Макнил сравнял счёт.
А через три минуты всё тот же Макнил вырезал подачу в центр чужой штрафной, где нападающий Крис Вуд кивком головы уложил мяч в дальний угол ворот, тем самым установив окончательный счёт в матче.
Видеообзор матча «Бёрнли» — «Астон Вилла»
Подопечные Шона Дайча в 19 матчах набрали 22 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (29) — на 9-м месте. У подопечных Дина Смита два матча в запасе.
- 28 января 2021
-
02:18
-
01:31
-
01:20
-
01:15
-
01:10
-
01:09
-
00:54
-
00:40
-
00:29
-
00:21
-
00:08
- 27 января 2021
-
23:53
-
23:49
-
23:40
-
23:39
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
22:59
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:51
-
22:33
-
22:30
-
22:29
-
22:23
-
22:19
-
22:16
-
22:16
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:38