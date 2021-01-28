«Реал» продлит контракт с Модричем

Мадридский «Реал» продлит контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже пришли к соглашению по всем пунктам. В ближайшее время ожидается подписание нового соглашения. Действующий контракт 35-летнего игрока истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось, что договор с полузащитником будет продлён до 30 июня 2022 года.

«Есть такие игроки, как Модрич, которые делают этот вид спорта лучше. Для нас это роскошь – иметь в составе такого игрока. Он многое дал нам, он всё ещё даёт нам многое и будет продолжать это делать», – сказал ранее директор «Реала» по внешним связям Эмилио Бутрагеньо.

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. По итогам 2018 года хорватский полузащитник стал обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне Лука принял участие в 18 матчах Ла Лиги и забил три гола.