Оскар: к концу карьеры хочу вернуться в «Челси»
Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар заявил, что хочет завершить свою карьеру в «Челси».
«Я не думаю уезжать из Китая. Здесь отличный проект, но к концу карьеры хочу вернуться в «Челси». Я построил красивую историю в АПЛ, пришёл в очень молодом возрасте, во времена, когда болельщики не особо доверяли бразильским игрокам. Я помог изменить это.
Когда стану старше, хочу повторить этот шаг. Я до сих пор отлично играю, у меня хорошая статистика, в «Челси» должно найтись место для меня» – цитирует 29-летнего футболиста Yellow and Green Football.
Игрок перешёл в «Челси» в 2012 году в возрасте 20 лет. В составе «аристократов» он отыграл почти пять сезонов, выиграл чемпионат Англии, Лигу Европы и Кубок английской лиги.
Рекомендуем вам
- 28 января 2021
-
07:55
-
07:37
-
07:24
-
07:11
-
06:13
-
05:57
-
05:44
-
05:30
-
05:13
-
04:44
-
04:27
-
04:16
-
04:04
-
03:27
-
03:12
-
02:54
-
02:36
-
02:18
-
01:31
-
01:20
-
01:15
-
01:10
-
01:09
-
00:54
-
00:40
-
00:29
-
00:21
-
00:08
- 27 января 2021
-
23:53
-
23:49
-
23:40
-
23:39
-
23:32
-
23:23
-
23:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам