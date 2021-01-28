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Оскар: к концу карьеры хочу вернуться в «Челси»

Оскар: к концу карьеры хочу вернуться в «Челси»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар заявил, что хочет завершить свою карьеру в «Челси».

«Я не думаю уезжать из Китая. Здесь отличный проект, но к концу карьеры хочу вернуться в «Челси». Я построил красивую историю в АПЛ, пришёл в очень молодом возрасте, во времена, когда болельщики не особо доверяли бразильским игрокам. Я помог изменить это.

Когда стану старше, хочу повторить этот шаг. Я до сих пор отлично играю, у меня хорошая статистика, в «Челси» должно найтись место для меня» – цитирует 29-летнего футболиста Yellow and Green Football.

Игрок перешёл в «Челси» в 2012 году в возрасте 20 лет. В составе «аристократов» он отыграл почти пять сезонов, выиграл чемпионат Англии, Лигу Европы и Кубок английской лиги.

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