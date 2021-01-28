Андрей Тихонов рассказал о первом российском хет-трике в ЛЧ

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о первом российском хет-трике в Лиге чемпионов. Встреча с «Виллемом II» (3:1) состоялась в сентября 1999 года.



«Весь матч шёл проливной дождь, просто стеной, но дренаж был хороший — только в конце воды побольше стало. Очень тяжёлые условия, потратили много сил. Помню, что пару раз, когда подавал угловой и рядом с трибунами пробегал, местные свистели. Видимо, просто как футболисту чужой команды. Поэтому когда забил первый гол с пенальти, показал трибунам жест: «Давайте погромче, не слышу вас». Но это обычное дело, ничего оскорбительного в этом не было.



Во втором голе помогло мокрое поле. Получил мяч сбоку от ворот, замахнулся и хотел пробить уже, но понял, что не успеваю. Вратарь очень быстро приближался, катился под меня, сокращая угол. Я замахнулся и убрал мяч под себя, и на скользком поле вратарь далеко проехал, а я пробил в пустые. Третий мяч тоже забил с пенальти.



После хет-трика Романцев ничего не сказал. Выиграли и выиграли. Раньше футболистов особо не отмечали — хоть забил он или что сделал. Мы играли командой, друг за друга, для болельщиков. У нас не прописывались бонусы за голы, как сейчас у футболистов, поэтому не было разницы, кто забил и сколько. Лишь бы команда побеждала.



Может, стоило мяч забрать после той игры, но не помню, чтобы раньше такое делали. Мода на это пошла чуть позже. Для нас это был обычный рядовой матч. Да, приятно, хет-трик в ЛЧ, победа, но не более того», — цитирует Тихонова «Матч ТВ»

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