Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после проигрыша аутсайдеру АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил с критикой команды после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (1:2).
«С первой же минуты «МЮ» играл без резкости и энергии, к которой мы привыкли. Надо отдать должное «Шеффилду», Уилдер здорово подготовил команду, но «Юнайтед» не создавал им проблем. У Бруну Фернандеша, на которого так рассчитывали в последние месяцы, не пошла игра. То же самое у Поля Погба. Если кого-то на «Олд Траффорд» начало уносить в облака из-за места в таблице, то этот матч был проверкой на связь с реальностью. В последнее время «МЮ» великолепно реагировал, но сегодня провалил эту проверку.
Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль был невидимыми. Они ничего не довели до конца, ничего не создали. На прошлой неделе был матч с «Ливерпулем» – великолепное выступление. Теперь игра с «Шеффилдом» со дна таблицы – мрачно, временами безжизненно. Нельзя стать чемпионом с такой нестабильностью. Мы говорим об этом уже много месяцев», — цитирует Фердинанда Daily Mail со ссылкой на BT Sport.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»:
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