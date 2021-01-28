Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после проигрыша аутсайдеру АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил с критикой команды после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (1:2).



«С первой же минуты «МЮ» играл без резкости и энергии, к которой мы привыкли. Надо отдать должное «Шеффилду», Уилдер здорово подготовил команду, но «Юнайтед» не создавал им проблем. У Бруну Фернандеша, на которого так рассчитывали в последние месяцы, не пошла игра. То же самое у Поля Погба. Если кого-то на «Олд Траффорд» начало уносить в облака из-за места в таблице, то этот матч был проверкой на связь с реальностью. В последнее время «МЮ» великолепно реагировал, но сегодня провалил эту проверку.



Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль был невидимыми. Они ничего не довели до конца, ничего не создали. На прошлой неделе был матч с «Ливерпулем» – великолепное выступление. Теперь игра с «Шеффилдом» со дна таблицы – мрачно, временами безжизненно. Нельзя стать чемпионом с такой нестабильностью. Мы говорим об этом уже много месяцев», — цитирует Фердинанда Daily Mail со ссылкой на BT Sport.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: