«Зенит» принял участие в мероприятиях, посвящённых 77-летию снятия ленинградской блокады.
«27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня. В день 77-й годовщины освобождения города болельщики «Зенита» и ветераны клуба приняли участие в масштабной городской акции памяти — сине-бело-голубые почтили погибших и возложили цветы к мемориалу у Малой спортивной арены «Петровский».
Акция продолжилась на берегу Петровского острова, где был совершён холостой выстрел из зенитного орудия. Место торжественного залпа было выбрано не случайно — в годы Великой Отечественной войны именно там находилась зенитно-ракетная батарея, защищавшая блокадный Ленинград.
Памятные мероприятия завершились запуском сигнальных ракет и яркой световой инсталляцией над акваторией Невы. Футбольный клуб «Зенит» благодарит всех тех, чей подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира», — сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
- 28 января 2021
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