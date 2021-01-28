Евгений Ловчев отреагировал на возможное сокращение команд в Российской Премьер-Лиге

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможное сокращение команд в Российской Премьер-Лиге.



«Вы знаете, в странах, которые добиваются успеха в футболе, а это Испания, Англия, Италия, нет таких экспериментов. Я понимаю, почему люди говорят про новый формат. Хотят поэкспериментировать, чтобы как-то повысить количество интересных и боевых игр. А делать это надо, хорошо тренируя и делая качественные команды. В этом я вижу выход. Тогда каждый матч будет от ножа.



Вот вы знаете, какое-то время назад я прочитал интервью с Аланом Дзагоевым, который был заметным футболистом. Так вот он сказал, что в нашем чемпионате приходится напрягаться в играх с «Зенитом» и «Спартаком». Этим Алан ответил на все вопросы. А на днях я смотрел матч «Баварии» и «Шальке». Мюнхенцы ведут в счёте и при этом в конце лезут вперёд, ищут момент, чтобы забить ещё. Где это у нас?



Если мы хотим поднять уровень клубного футбола, надо заняться детским спортом. Вы знаете, когда я начинал в большом футболе, с нами в Тарасовке ходили проводить занятия тренеры детских команд. И это были Нетто, Ильин, Масленкин – великие. И они учили. Я помню, как Шалимов мне однажды сказал, что его тренировал один год Нетто, что-то подсказал, и этого хватило для того, чтобы всё понять.



Это были наши предшественники, а вот моё поколение что сделало? Бросив играть в футбол на высшем уровне, пошли выступать по ветеранам, чтобы зарабатывать деньги. Потому надо тем, кто заканчивает сейчас играть, дать нормальную зарплату и попросить детей учить! Вот о чём я! Дайте Павлюченко, тому же Самедову нормальную зарплату — и они детей научат. И они, будучи принципиальными, ещё и как тренеры захотят чего-то добиться. Вот сегодня Аленичев, Титов и Мостовой ходят на телевидение и что-то рассказывают. Но лучше дайте им денег, и они вам вырастят новых классных игроков. И уровень чемпионата тогда вырастет», — цитирует Ловчева «Спорт уик-энд».

Валерий Непомнящий: я против сокращения РПЛ. Мы пока к этому не готовы