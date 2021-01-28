Лапорта конфликтует с и.о. главы «Барселоны». Тот не хочет покупать Эрика Гарсию в январе

Между бывшим президентом «Барселоны», а ныне претендентом на пост Жоаном Лапортой и исполняющим обязанности главы клуба Карлесом Тускетсом разгорелся конфликт.



Как сообщает Marca, Лапорта считает, что Тускетс пренебрегает интересами клуба, не предпринимая попыток купить защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию до закрытия зимнего трансферного окна. Тот в свою очередь настаивает, что Жоан не повлиял на его решение и что переход футболиста состоится летом.



«В связи с угрозами относительно подписания определённых игроков, которых можно заполучить бесплатно 1 июля, хочу сказать Лапорте, чтобы он не заблуждался и не думал, что, пригрозив мне судебным иском, добился своей цели», — сказал Тускетс.



Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала условия контракта с Гарсией. Летом у 20-летнего испанца истекает соглашение с «Манчестер Сити».

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