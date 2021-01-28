«Ростов» переиграл «Марбелью» в товарищеском матче

В товарищеском матче на первом зимнем сборе «Ростов» переиграл испанскую «Марбелью». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 3:1.



Уже на 2-й минуте вратарь Егор Бабурин получил красную карточку. По договорённости сторон вместо удалённого игрока у «Ростова» вышел голкипер Максим Рудаков. Игра продолжилась в равных составах. На 15-й минуте счёт открыл Кэнто Хасимото. На 53-й минуте «Марбелья» забила ответный мяч. На 72-й минуте «Ростов» вновь вышел вперёд, отличился полузащитник Георгий Махатадзе. На 81-й минуте окончательный счёт установил защитник Александр Павловец.



«Ростов», набрав 32 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на одно очко. В первом матче после зимнего перерыва в РПЛ подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с лидером первенства «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.