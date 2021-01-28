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«Ростов» переиграл «Марбелью» в товарищеском матче

«Ростов» переиграл «Марбелью» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0
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В товарищеском матче на первом зимнем сборе «Ростов» переиграл испанскую «Марбелью». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 3:1.

Уже на 2-й минуте вратарь Егор Бабурин получил красную карточку. По договорённости сторон вместо удалённого игрока у «Ростова» вышел голкипер Максим Рудаков. Игра продолжилась в равных составах. На 15-й минуте счёт открыл Кэнто Хасимото. На 53-й минуте «Марбелья» забила ответный мяч. На 72-й минуте «Ростов» вновь вышел вперёд, отличился полузащитник Георгий Махатадзе. На 81-й минуте окончательный счёт установил защитник Александр Павловец.

«Ростов», набрав 32 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на одно очко. В первом матче после зимнего перерыва в РПЛ подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с лидером первенства «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 января 2021, четверг. 13:30 МСК
Марбелья
Марбелья, Испания
Окончен
0 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Хасимото – 15'   0:2 Махатадзе – 72'   0:3 Павловец – 81'
Удаления: нет / Бабурин – 2'
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