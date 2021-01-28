Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак-2» сыграл вничью с «Короной»

«Спартак-2» сыграл вничью с «Короной»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Спартак-2» в первом матче на сборах в Турции сыграл вничью с польской «Короной», выступающей во второй по силе национальной лиге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Московская команда пропустила первой — гол на счету Тиакане. Во втором тайме «Спартак-2» отыгрался благодаря голу защитника Виталия Дьякова со штрафного, заработанного Владиславом Шитовым. На 90-й минуте был удалён Степан Оганесян.

В «Спартак-2» вернулись Никита Бакалюк, Руслан Литвинов и Степан Оганесян, которые провели первый сбор с основной командой в ОАЭ. Каждый из них в матче с «Короной» отыграл по 45 минут, Литвинов сыграл на позиции центрального защитника. Впервые за «Спартак-2» сыграли поднятые из дубля вратарь Михаил Волков, полузащитники Фаниль Сунгатулин и Степан Мельников.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021