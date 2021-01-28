Кудряшов: Борис Ротенберг глубоко погружён в дела «Сочи». В России редко таких встретишь
Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, как владелец «Сочи» Борис Ротенберг относится к команде.
«В „Сочи“ была просьба от руководства ко мне и Сослану Джанаеву — общаться с командой. У него получалось совмещать это с футболом, у меня нет. Общаться на разные темы. Бытовые, футбольные. Я не хотел и не мог. Когда концентрируешься на футболе, другое отвлекает, можно забыть о главном.
Почему попросили именно меня? С учётом опыта и выступлений за сборную. Попросил владелец клуба. Борис Ротенберг очень переживал за результаты и вообще глубоко погружён в дела команды. Редко встретишь таких в России», — цитирует Кудряшова «Матч ТВ».
За «Сочи» Кудряшов выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом.
Кудряшов стал игроком «Антальяспора»
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