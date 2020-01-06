Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора», сообщает пресс-служба турецкого клуба. Контракт 32-летнего российского игрока с турецкой командой рассчитан на 1,5 года.

Фото можно посмотреть на странице «Антальяспора» в «Инстаграме».

Последним клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом. Ранее Фёдор играл в «Истанбул Башакшехир», «Рубине», «Ростове», «Тереке», «Краснодаре», «Томи», «Химках», московском «Спартаке» и «Сибиряке».



В нынешнем сезоне Кудряшов принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. Защитник записал в свой актив 1 гол.



«Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда Бюлента Коркмаза набрала в 17 встречах 14 очков (3 победы, 5 ничьих, 9 поражений).