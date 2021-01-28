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Тренер «Аякса»: уйдёт ли Промес? Нет, он хочет играть здесь

Тренер «Аякса»: уйдёт ли Промес? Нет, он хочет играть здесь
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал возможный трансфер нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

«Уйдёт ли Промес? Нет. По крайней мере, до тех пор пока не услышу что-нибудь ещё от технического директора, Промес будет играть. Он выступает за „Аякс“ и хочет играть здесь. Мы довольны им», — цитирует специалиста VP.

Сообщалось, что Эрик тен Хаг не хочет отпускать нападающего Квинси Промеса в «Спартак». Специалист высоко оценивает игрока и рассчитывает, что он останется в клубе. По информации источника, трансфер всё равно может состояться, поскольку в нём заинтересованы Промес и руководство «Аякса».

Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не хочет отпускать Квинси Промеса в «Спартак»
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