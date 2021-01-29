Экс-защитник «Спартака» Макеев перешёл в клуб из Узбекистана

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, выступающий за любительский «Росич», покинул московский клуб.
«Евгений Макеев подписал контракт с командой «Металлург» из Узбекистана и покинул ФК «Росич». Евгений пришёл в «Росич» по ходу прошлого сезона и сразу стал игроком основного состава нашей команды, выиграв золотые медали чемпионата Москвы среди любительских футбольных клубов. Руководство и тренерский штаб ФК «Росич» благодарят Евгения Макеева за сотрудничество и желает футболисту дальнейших успехов в карьере», — сообщает пресс-служба «Росича».
31-летний Макеев является воспитанником «Северстали». В период с 2006 по 2007 год защитник защищал цвета клуба «Шексна», после чего перебрался в московский «Спартак», в котором выступал на протяжении следующих 10 лет. При этом начиная с 2014 года Макеев также выступал за вторую команду красно-белых. Сезон-2017/2018 игрок провёл в «Ростове», после чего перешёл в «Сочи». За сочинскую команду он успел сыграть лишь семь матчей.
Впоследствии Макеев играл за «Ротор», армянский «Арарат» и «Росич». На счету Макеева также три матча за сборную России.
- 29 января 2021
-
01:07
-
00:56
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:29
-
00:27
-
00:21
-
00:17
-
00:08
-
00:06
-
00:02
-
00:02
- 28 января 2021
-
23:51
-
23:45
-
23:35
-
23:35
-
23:20
-
23:15
-
23:07
-
22:52
-
22:52
-
22:51
-
22:41
-
22:36
-
22:36
-
22:33
-
22:25
-
22:17
-
22:17
-
22:08
-
22:04
-
21:41
-
21:36
-
21:28