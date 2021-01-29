Экс-защитник «Спартака» Макеев перешёл в клуб из Узбекистана

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев, выступающий за любительский «Росич», покинул московский клуб.

«Евгений Макеев подписал контракт с командой «Металлург» из Узбекистана и покинул ФК «Росич». Евгений пришёл в «Росич» по ходу прошлого сезона и сразу стал игроком основного состава нашей команды, выиграв золотые медали чемпионата Москвы среди любительских футбольных клубов. Руководство и тренерский штаб ФК «Росич» благодарят Евгения Макеева за сотрудничество и желает футболисту дальнейших успехов в карьере», — сообщает пресс-служба «Росича».

31-летний Макеев является воспитанником «Северстали». В период с 2006 по 2007 год защитник защищал цвета клуба «Шексна», после чего перебрался в московский «Спартак», в котором выступал на протяжении следующих 10 лет. При этом начиная с 2014 года Макеев также выступал за вторую команду красно-белых. Сезон-2017/2018 игрок провёл в «Ростове», после чего перешёл в «Сочи». За сочинскую команду он успел сыграть лишь семь матчей.

Впоследствии Макеев играл за «Ротор», армянский «Арарат» и «Росич». На счету Макеева также три матча за сборную России.