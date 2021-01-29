Конте желает заполучить форварда из чемпионата Китая, в случае ухода Санчеса в «Рому»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте обозначил следующую цель миланского клуба на трансферном рынке, в случае успешного обмена Алексиса Санчеса в «Рому» на Эдина Джеко. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
34-летний итальянский нападающий Эдер, ранее выступавший за «Интер», а ныне играющий за «Цзянсу Сунин» в чемпионате Китая, может вернуться в стан нерадзурри. На этом настаивает лично Конте, однако в этом вопросе всё будет зависеть от успеха обмена Санчеса на Джеко в «Рому». Таким образом, главный тренер «Интера» желает сохранить баланс в характеристиках своих форвардов.
Напомним, что Эдер выступал за «Интер» с 2016 по 2018 год. За клуб он провёл 86 встреч во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач.
В китайской Суперлиге на счету 34-летнего форварда 31 гол и 16 результативных передач за 54 игры, начиная с сезона-2018/2019.
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