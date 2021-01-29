Роман Широков получил благодарность от детского дома. Фото

Бывший футболист сборной России Роман Широков получил благодарность от костромского детского дома, куда деньги и спортивную экипировку по итогам дела об избиении судьи Никиты Данченкова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Бондарук.
«Уважаемый Роман Николаевич! Администрация и воспитанники ГКУ КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» благодарит Вас за сотрудничество, за доброту и внимание к детям, лишённым родительской опеки. Очень приятно осознавать, что в наше непростое время есть люди, готовые помочь и протянуть руку помощи.
Желаем Вам творческих успехов, неиссякаемого энтузиазма, надёжных партнёров, процветания и успехов во всех начинаниях, доброго здоровья, мира и благополучия! Надеемся на продолжение дружеских отношений!» — говорится в благодарности.
- 29 января 2021
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