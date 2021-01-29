Боярский отреагировал на трансфер Мусаева из «Зенита» в «Рубин»

Популярный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о трансфере полузащитника Леона Мусаева из санкт-петербургского клуба в казанский «Рубин».
«Мне сложно комментировать этот трансфер, так как не знаю, уйдёт ли в ближайшее время Азмун. Наверное, у руководства есть свои соображения на этот счёт, и деньги нужны на что-то другое. Но продажа Мусаева меня не удивляет. Это вполне нормально», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Леон является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне Мусаев провёл 3 матча Российской Премьер-Лиги, но результативными действиями не отметился.
Казанский «Рубин» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка.
- 29 января 2021
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