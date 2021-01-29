Кудряшов извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем. Немец ответил по-русски

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов извинился перед нападающим Лукасом Подольски.
«Он большой мастер, опытный, чемпион мира. Но немножко ленивый, хотя он немец». С уважением приношу свои извинения Лукасу Подольски за мою фразу в интервью! Дело в том, что по-русски мы ласково говорим «ленивый», когда чувствуем огромный потенциал и возможности человека. Но человек не всегда это демонстрирует! Это внутренняя сила! Приношу официальные извинения всем, кого обидела эта фраза. Лукас, искренне ценю тебя как профессионала!» — написал Кудряшов на своей странице в «Инстаграме».
«Давай», — по-русски ответил Подольски в комментариях.
Кудряшов выступает в «Антальяспоре» с января 2020 года. Накануне Кудряшов рассказал о роли Подольски в турецкой команде, назвав его «немножко лентяем».
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