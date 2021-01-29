Тренер «Шеффилда»: Агуэро и Де Брёйне не сыграют? Ну всё, это выездная победа!

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер в преддверии матча с «Манчестер Сити» пошутил на предмет отсутствия нападающего Серхио Агуэро и полузащитника Кевина Де Брёйне.



«Агуэро и Де Брёйне не сыграют? Это облегчает нам задачу, не так ли? Нам будет гораздо проще. Ну всё, это выездная победа! Назовите еще одного отсутствующего игрока, и нам будет ещё проще обыграть «Сити». Если Агуэро не выйдет, нам будет намного легче, потому что форма «Сити» сильно ухудшилась с тех пор, как эти двое не выходят на поле», — цитирует Уайлдера Manchester Evening News.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 19 матчах набрали 41 очко и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилдом» завтра, 30 января.