Тренер «Шеффилда»: Агуэро и Де Брёйне не сыграют? Ну всё, это выездная победа!
Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер в преддверии матча с «Манчестер Сити» пошутил на предмет отсутствия нападающего Серхио Агуэро и полузащитника Кевина Де Брёйне.
«Агуэро и Де Брёйне не сыграют? Это облегчает нам задачу, не так ли? Нам будет гораздо проще. Ну всё, это выездная победа! Назовите еще одного отсутствующего игрока, и нам будет ещё проще обыграть «Сити». Если Агуэро не выйдет, нам будет намного легче, потому что форма «Сити» сильно ухудшилась с тех пор, как эти двое не выходят на поле», — цитирует Уайлдера Manchester Evening News.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 19 матчах набрали 41 очко и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилдом» завтра, 30 января.
Гвардиола: есть ощущение, что с каждым матчем «Манчестер Сити» прибавляет
Рекомендуем вам
- 29 января 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:41
-
23:21
-
23:14
-
22:51
-
22:36
-
22:15
-
22:10
-
21:46
-
21:31
-
21:19
-
21:06
-
20:53
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
19:55
-
19:47
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:14
-
19:11
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:25
-
18:24
-
18:22
-
18:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам