Гвардиола: есть ощущение, что с каждым матчем «Манчестер Сити» прибавляет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии команды на этом отрезке сезона.
«Есть ощущение, что мы с каждым матчем прибавляем. Более комфортно чувствуем себя на поле, контролируем больше различных аспектов, чем в начале сезона, когда игроки были не в форме или не могли играть из-за коронавируса. Тогда нам приходилось подстраиваться, но сейчас мы почти все в сборе и становимся с каждым днём всё лучше. Наш футбол меняется с каждой неделей.
Нельзя думать, что дело уже сделано. Футбол построен на деталях, которые можно растерять. Надо продолжать внимательно относиться к ним. Не стоит разочаровываться, когда результаты неидеальны, потому что именно в данный момент сложилась странная ситуация. А когда всё идёт хорошо, надо сохранять спокойствие и думать о следующем матче. Думаю, в этом сезоне такой подход можно назвать оптимальным.
Сейчас Джон Стоунз отлично освоился, у него хорошая взаимосвязь с Рубеном Диашем. Один ведёт, другой следует – такое взаимодействие необходимо паре центральных защитников. Каждый принимает свою роль и роль партнера. Наши защитники уже не совершают ошибок, что были в прошлом сезоне. Нас наказывали, у нас были проблемы. В этом сезоне все возвращаются в защиту и стараются в ней отработать. Это помогает.
Ошибки – часть футбола, но не глупости. Мы не делаем глупостей, не допускаем явных ошибок. Это помогает сохранять стабильность», – приводит слова специалиста официальный сайт «горожан».
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 19 матчах набрали 41 очко и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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