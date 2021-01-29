Игроки «ПСЖ» Верратти и Диалло заразились коронавирусом

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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти и защитник парижан Абду Диалло заразились коронавирусом, сообщает Get French Football News.

Последние тесты обоих игроков на Covid-19 оказались положительными. 31 января «ПСЖ» предстоит сыграть с «Лорьяном» на выезде в матче 22-го тура Лиги 1.

«ПСЖ» в 21 матче набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В предыдущем матче «Пари Сен-Жермен» разгромил «Монпелье» со счётом 4:0.

На 19-й минуте встречи «ПСЖ» оказался в большинстве. Вратарь гостей Йонас Омлин был удалён с поля за грубую игру против Килиана Мбаппе. На 34-й минуте Мбаппе вывел свою команду вперёд. На 60-й минуте Неймар, проводивший 100-й матч в составе парижан, увеличил счёт — 2:0. Спустя минуту Мауро Икарди довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил Мбаппе, оформив дубль на 63-й минуте.