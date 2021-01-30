«Штутгарт» обыграл «Майнц» в домашнем матче Бундеслиги
В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» принимал «Майнц». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 55-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич. Результативную передачу отдал защитник хозяев Борна Соса. На 72-й минуте форвард Силла Вамангитука упрочил преимущество «Штутгарта» в счёте, забив гол после передачи хавбека Орела Мангала.
«Штутгарт» набрал 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Майнц» (10) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (42). В следующем туре «Штутгарт» сыграет с «Байером», а «Майнц» проведёт встречу с «Унионом».
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