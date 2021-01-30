«Реал» летом попытается купить Мбаппе у «ПСЖ»

«Реал» предпримет попытку подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Marca.
По информации источника, «ПСЖ» рассматривает возможность расстаться с Мбаппе, контракт которого действует до лета 2022 года. Если игрок не продлит соглашение, клуб может продать его летом за € 150 млн.
Сообщается, что у «Реала» есть € 125 млн, которые они могут потратить на трансферы, но, вероятно, им придётся продать некоторых игроков. Испанский клуб знает, что парижанам интересны Винисиус и Тибо Куртуа. При этом «Реал» не будет обсуждать возможность продажи бельгийского вратаря, а бразилец может быть задействован в переговорах. Кроме того, «ПСЖ» проявляет интерес к Варану и Каземиро.
Ранее стало известно, что в услугах французского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Сообщается, что главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп оказывает давление на окружение Мбаппе, чтобы убедить форварда перейти в «Ливерпуль».
Transfermarkt оценивает Мбаппе в € 180 млн. Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, его предыдущим местом футбольной прописки был «Монако». В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей во французской Лиге 1 и забил в них 14 голов и отдал 6 результативных передач.
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