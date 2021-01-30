«МЮ» сосредоточится на приобретении Дембеле в случае неудачи с трансфером Санчо

«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации журналиста Кристиана Фалька, манкунианцы будут заинтересован в покупке французского игрока в случае, если летом у них не получится подписать англичанина Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии». При этом, по данным Фалька, лондонский «Челси» не заинтересован в Дембеле и не контактировал с его агентами.

В этом сезоне 23-летний француз сыграл в 21 матче, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского игрока в € 50 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Дембеле, контракт которого действует до лета 2022 года, заинтересованы туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».