Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал ничью с «Актобе» в товарищеском матче

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью с «Актобе» (2:2) в товарищеском матче.



«Было много моментов, когда мы хорошо шли в прессинг, совершали много отборов. К сожалению, мы пропустили два мяча, недоработали в обороне. Что же касается игры в атаке, то мы создали достаточно много моментов.



Хотим создавать больше голевых возможностей. Было много моментов и в штрафной, но нам не хватило свежести, чтобы их реализовать. Думаю, это со временем придёт», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».



В Турции «Динамо» планирует сыграть с чемпионом Словакии «Слованом» (30 января), черногорским «Рударом» (2 февраля), чемпионом Казахстана «Кайратом» (4 февраля) и казанским «Рубином» (5 февраля). На первом сборе «Динамо» сыграло контрольные встречи с польскими клубами «Лех» (0:2) и «Ракув» (2:0).

«Динамо» упустило победу в матче с «Актобе»