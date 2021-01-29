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«Динамо» упустило победу в матче с «Актобе»

«Динамо» упустило победу в матче с «Актобе»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборах в Турции московское «Динамо» сыграло вничью с казахстанским «Актобе». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась со счётом 2:2.

На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов. Затем Максим Самородов восстановил равновесие в счёте. Во втором тайме нападающий Константин Тюкавин вновь вывел московскую команду вперёд, однако на 62-й минуте казахстанцы сравнял счёт.

В Турции «Динамо» планирует сыграть с чемпионом Словакии «Слованом» (30 января), черногорским «Рударом» (2 февраля), чемпионом Казахстана «Кайратом» (4 февраля) и казанским «Рубином» (5 февраля). На первом сборе «Динамо» сыграло контрольную встречу с польскими клубами «Лех» (0:2) и «Ракув» (2:0).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 января 2021, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Актобе
Актобе, Казахстан
1:0 Карапузов – 27'   1:1 Самородов – 38'   2:1 Тюкавин – 51'   2:2 – 62'
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