«Динамо» упустило победу в матче с «Актобе»

В товарищеском матче на сборах в Турции московское «Динамо» сыграло вничью с казахстанским «Актобе». Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке и завершилась со счётом 2:2.
На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов. Затем Максим Самородов восстановил равновесие в счёте. Во втором тайме нападающий Константин Тюкавин вновь вывел московскую команду вперёд, однако на 62-й минуте казахстанцы сравнял счёт.
В Турции «Динамо» планирует сыграть с чемпионом Словакии «Слованом» (30 января), черногорским «Рударом» (2 февраля), чемпионом Казахстана «Кайратом» (4 февраля) и казанским «Рубином» (5 февраля). На первом сборе «Динамо» сыграло контрольную встречу с польскими клубами «Лех» (0:2) и «Ракув» (2:0).
- 29 января 2021
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