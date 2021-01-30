«Что-то нужно изменить». Защитник «Челси» стал объектом расистских оскорблений в соцсетях

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс сообщил, что стал объектом расистских оскорблений в социальных сетях.



Футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» снимок экрана с несколькими расистскими сообщениями. В частности, один из пользователей соцсети сравнил Джеймса с обезьяной, а также написал: «Как ты можешь жить с грязной чёрной кожей».



«Что-то нужно изменить», — написал Джеймс под снимком.



Позже пресс-служба «Челси» выступила с заявлением, осудив расизм и любые формы дискриминации, поддержала футболиста и отметила, что регулирующие органы должны в срочном порядке отреагировать на проявления расизма в адрес Джеймса.

«Челси» в 20 встречах набрал 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.