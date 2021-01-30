Дом хавбека «Ювентуса» Уэстона Маккенни обворовали
Дом полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни обворовали, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, инцидент произошёл вечером 27 января. Злоумышленники проникли в дом Маккенни через окно в ванной во время матча 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — СПАЛ (4:0). Сообщается, что воры забрали дизайнерские вещи, а также ценные предметы.
В нынешнем сезоне 22-летний Маккенни принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2017 года полузащитник вызывается в национальную команду США.
Напомним, в июле прошлого года жертвой воров стал полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери. Неизвестные также ворвались в дом французского футболиста, пока того не было дома.
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