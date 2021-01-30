Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом
Футболисты «Атлетико» Янник Карраско и Марио Эрмосо заразились коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Оба игрока изолированы в своих домах в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения и протоколами Примеры.
В сентябре 2020 года «Атлетико» выкупил трансфер Карраско у «Далянь Ифан». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 встречах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Эрмосо в сезоне-2020/2021 в 15 матчах Примеры забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.
Мадридский «Атлетико» в 18 встречах набрал 47 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. В тройку лидеров входят «Реал» (40) и «Барселона» (37).
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