«Вест Бромвич Альбион» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 30 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Бромвич» — «Фулхэм».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Крис Кавана.
«Фулхэм» в 19 встречах набрал 13 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (11) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).
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