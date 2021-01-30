В Великобритании из-за закрытых стадионов увеличилось число людей, заболевших депрессией

Пандемия коронавируса увеличила число обращений с проблемами депрессии мужского населения в Великобритании.



Как сообщает Sky Sports, отсутствие болельщиков на футбольных стадионах способствует эпидемии депрессии, согласно данным мужской сети поддержки психического здоровья.



«Мы наблюдаем огромный рост числа людей, приходящих на наши сеансы или присоединяющихся к онлайн-группам поддержки. Это граждане со всевозможными проблемами, и COVID-19 внёс в это вклад.



Многие ребята, которые приходят на наши сеансы, являются футбольными фанатами, и они действительно скучают по посещению футбольных матчей. Знаю парней, которые сидят рядом со мной на футболе, и это их единственный социальный контакт за всю неделю.



В марте исполнится год с тех пор, как закрылись футбольные стадионы. Посещение футбольных матчей — это большая часть жизни людей. Общество может смеяться над этим, но тысячи людей раньше приходили на стадионы в субботу. Теперь у них нет такой возможности, поэтому у них нарушены социальные связи. Что им теперь делать? Это опасно», — сказал руководитель самой массовой организации по психологической поддержке мужского населения Великобритании Нил Уэйн.

Несмотря на полный локдаун в Великобритании, АПЛ продолжится в намеченные сроки