Несмотря на полный локдаун в Великобритании, АПЛ продолжится в намеченные сроки

Правительство Великобритании утвердило третий общенациональный локдаун из-за коронавируса. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон в обращении к нации.



По сообщениям Sky Sports, спорт высших достижений может продолжаться в намеченные сроки. Применительно к футболу речь идет об английской Премьер-лиге и соревнованиях до шестого дивизиона (Южная и Северная национальные лиги) включительно. При этом все любительские соревнования запрещены.



АПЛ настаивает на том, что она уверена в своих протоколах COVID-19, не планируя приостанавливать сезон, несмотря на рост положительных случаев.



Премьер-лига ещё не объявила результатов своего последнего тестирования на коронавирус, но в период с 21 по 27 декабря 2020 года был получен самый высокий показатель сезона — 18 положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков и персонала команд.

Английская Премьер-лига в январе может уйти на двухнедельный перерыв