Ивелин Попов: многие вещи мне непонятны в нынешнем «Спартаке»

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал положение дел в московском «Спартаке» и отношения с бывшими главными тренерами команды.



«Не раз говорил: если бы «Спартак» сохранил чемпионский состав на три-четыре сезона, мы выиграли бы ещё как минимум два золота. Отличный был коллектив. А сейчас там немножко непонятно. Точнее, многие вещи мне непонятны в нынешнем «Спартаке».



С Каррерой обмениваемся сообщениями, как и с Аленичевым, Титовым. У меня со всеми были нормальные отношения. Возник один момент с Каррерой, не столько игровой, сколько человеческий. Вскоре всё сгладилось», — цитирует Попова Матч ТВ.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые 28 февраля в Москве встретятся с «Рубином».

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