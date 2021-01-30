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Абрамович назвал Тухелю условие, при котором «Челси» купит Холанда

Абрамович назвал Тухелю условие, при котором «Челси» купит Холанда
Футбол / Англия 0
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Владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал главному тренеру синих Томасу Тухелю, что приобретёт нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, но при одном условии.

Как сообщает Corriere dello Sport, бизнесмен хочет, чтобы в следующем сезоне лондонцы попали в Лигу чемпионов УЕФА. В таком случае клуб сможет позволить себе купить норвежского страйкера.

В контракте Холанда с «Боруссией» есть пункт о сумме выкупа в размере € 75 млн, однако он вступает в силу летом 2022 года. В «Челси» считают, что могут сыграть на опережение и заполучить форварда летом, пока остальные клубы будут ждать снижения цены.

Холанд перешёл в «Боруссию» год назад. В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. На его счету 6 мячей в 4 встречах Лиги чемпионов УЕФА.

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