Абрамович назвал Тухелю условие, при котором «Челси» купит Холанда

Владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал главному тренеру синих Томасу Тухелю, что приобретёт нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, но при одном условии.

Как сообщает Corriere dello Sport, бизнесмен хочет, чтобы в следующем сезоне лондонцы попали в Лигу чемпионов УЕФА. В таком случае клуб сможет позволить себе купить норвежского страйкера.

В контракте Холанда с «Боруссией» есть пункт о сумме выкупа в размере € 75 млн, однако он вступает в силу летом 2022 года. В «Челси» считают, что могут сыграть на опережение и заполучить форварда летом, пока остальные клубы будут ждать снижения цены.



Холанд перешёл в «Боруссию» год назад. В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. На его счету 6 мячей в 4 встречах Лиги чемпионов УЕФА.