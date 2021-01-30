Соболев рассказал о состоянии ранее травмированного колена

Нападающий «Спартака» Александр Соболёв прокомментировал товарищеский матч с «Пахтакором» (2:1) и рассказал о состоянии ранее травмированного колена.
«Положительные эмоции, давно не играл. Сыграли первый матч. Хорошо, что выиграли, можем лучше играть. Всё-таки ещё тренируемся, под нагрузками. Хорошо, что отдал голевой пас. Надеюсь, в следующей игре буду забивать.
Как самочувствие? Хорошо. Колено не беспокоит, я очень рад. Не расстроился, что не забил. Первая игра, не все получается, рад, что выиграли. Отдал голевую и нормально. Главное — набрать форму к сезону. Подойти на 100 процентов к нему», — », — сказал Крал во время трансляции матча на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В товарищеском матче «Пахтакор» встречался с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
- 30 января 2021
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