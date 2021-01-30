Фанаты прорвались на базу «Марселя» и требуют отставки президента клуба. Видео

Французские СМИ сообщили, почему болельщики «Марселя» бунтуют и врываются на тренировочную базу клуба.
Как информирует в "Твиттере" Get French Football News, фанаты раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов УЕФА. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.
Болельщики также хотят избавиться от президента клуба Жака-Анри Эйро, которого считают парижским кандидатом. Стоит отметить, что осталось несколько часов до матча «Марсель» — «Ренн». Начало встречи — в 23:00 мск.
Ранее стало известно, что клуб может покинуть главный тренер Андре Виллаш-Боаш. Его место имеет шанс занять экс-наставник «Боруссии» Люсьен Фавр. Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» в 2019 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Франции и вышла в Лигу чемпионов УЕФА, где не смогла преодолеть групповой этап.
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