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«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» и упрочил лидерство в АПЛ

«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» и упрочил лидерство в АПЛ
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 9-й минуте матча. Вингер «горожан» Ферран Торрес догнал мяч у лицевой, ловко разобрался с двумя соперниками и прострелил во вратарскую на нападающего Габриэла Жезуса, тот принял мяч, на паузе уложил голкипера и пробил под перекладину.

Видео гола Габриэла Жезуса

«Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (8) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
30 января 2021, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Жезус – 9'
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