«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» и упрочил лидерство в АПЛ

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 9-й минуте матча. Вингер «горожан» Ферран Торрес догнал мяч у лицевой, ловко разобрался с двумя соперниками и прострелил во вратарскую на нападающего Габриэла Жезуса, тот принял мяч, на паузе уложил голкипера и пробил под перекладину.

Видео гола Габриэла Жезуса

«Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (8) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).