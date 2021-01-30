«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед» и упрочил лидерство в АПЛ
В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 9-й минуте матча. Вингер «горожан» Ферран Торрес догнал мяч у лицевой, ловко разобрался с двумя соперниками и прострелил во вратарскую на нападающего Габриэла Жезуса, тот принял мяч, на паузе уложил голкипера и пробил под перекладину.
«Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (8) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).
Рекомендуем вам
- 30 января 2021
-
21:06
-
21:03
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:40
-
20:39
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:36
-
19:33
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:36
-
18:26
-
18:22
-
18:22
-
18:08
-
18:04
-
17:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам