Гвардиола — о матче с «Шеффилд Юнайтед»: это один из самых трудных матчей сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 21-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (1:0).



«Очень сложный матч. Знали, что так и будет. Потрясающе, что в итоге мы продлили серию побед до 12 матчей. Все футболисты „Манчестер Сити“ бегают и дерутся, как звери. В конце концов, мы смогли забить гол. „Шеффилд Юнайтед“ — сложный соперник. Каждый раз, когда играем с ними, нам приходится бороться до конца.



До матча мы сказали нашим футболистам, что будет один из самых трудных матчей сезона. Так и получилось. Погода одинакова для всех. Играть с „клинками“ очень трудно, они защищаются вдесятером. Их футболисты уже давно работают вместе, так что знают, что им необходимо делать на поле», — цитирует испанского специалиста BBC.

Видео единственного гола в матче «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (8) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира также входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).