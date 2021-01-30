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Гацкан: байка была: кто приезжает в Ростов, заканчивает с футболом. Гулянки, пиво, девушки

Гацкан: байка была: кто приезжает в Ростов, заканчивает с футболом. Гулянки, пиво, девушки
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал об отношении к пиву, а также поделился историей о посещении знаменитого самарского бара «На дне».

«В свободное время могу себе позволить отдохнуть, кружечку пива выпить. Но сказать, что я фанатею от пива и раков, не могу. Просто раньше такая байка была: кто приезжает в Ростов, тот заканчивает с футболом. Потому что там одни гулянки, пиво, раки, девушки. Но я вот долго был в Ростове — и ничего. Конечно, были и раки, и пиво, но в нормальном количестве они всегда пользу принесут.

Бывал ли в баре «На дне»? Один раз было дело. Я не знал, что фанаты его тоже посещают. Зашёл туда с женой в свободный от игры день. Встал у стойки, кружечку пива заказал, рыбу. Слышу: «О, Гацкан, привет! Мы были вчера на игре. Молодцы, выиграли». Говорю: «Блин, слава богу, что выиграли». А то потом не вышел бы оттуда, со «дна», — сказал Гацкан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Гацканом будет опубликовано на «Чемпионате» завтра, 31 января.

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