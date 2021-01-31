Гацкан: Ибрагимович — лучший. Мне до 39 лет было бы тяжело доиграть

36-летний полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал об отношениях с экс-игроком «Ростова» бывшим одноклубником Тимофеем Калачёвым, а также поделился мнением об игре 39-летнего нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
«Калачёв — лучший друг. Дружим семьями, кумовья. Его жена крестила моего сына. Мы всегда на связи – общаемся, советуемся. Когда есть свободное время, встречаемся. Сейчас он отдыхает с семьёй в Дубае. А так, работает в академии «Ростова», ищет себя. В чём его феномен? От природы многое дано. У некоторых в 28–30 лет заканчивается керосин, а некоторые до 38 пылят. Ибрагимович в 39 — вообще лучший.
Вдохновляет ли его пример? Он более атакующий игрок. Ему не надо отрабатывать в обороне. Опорному полузащитнику в этом плане сложнее — нужно добегать и давать больше объём. Мне до 39 было бы тяжело доиграть", — сказал Гацкан в эксклюзивном интервью корреспонденту „Чемпионата“ Олегу Лысенко.
Полное интервью с Гацканом читайте на «Чемпионате» сегодня, 31 января.
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