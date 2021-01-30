Шоу: «МЮ» должен побеждать в таких матчах, если хочет участвовать в чемпионской гонке

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал результат матча 21-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).



«Чувствую, что для нас ничья сегодня — это потеря двух очков. Было ощущение, что мы контролируем ситуацию на поле. Мы чувствовали себя комфортно и имели огромное количество хороших моментов, которые не реализовали. Победа здесь была бы блестящим результатом. «Манчестер Юнайтед» должен побеждать в таких матчах.



Что касается наших моментов, то не думаю, что приемлемо останавливаться на достигнутом. Я ещё не был в раздевалке, но уверен, что ребята разочарованы результатом.



Во втором тайме мы действовали неаккуратно и часто теряли мяч. Мы не выглядели так, будто хотим выиграть. Однако мы всё равно создавали опасные моменты, но так и не смогли забить, что стоило нам двух очков. Если мы хотим участвовать в чемпионской гонке, мы должны побеждать в таких матчах. Не знаю, что ещё сказать», — приводит слова Шоу BBC.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

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