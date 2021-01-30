Шоу: «МЮ» должен побеждать в таких матчах, если хочет участвовать в чемпионской гонке

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал результат матча 21-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).
«Чувствую, что для нас ничья сегодня — это потеря двух очков. Было ощущение, что мы контролируем ситуацию на поле. Мы чувствовали себя комфортно и имели огромное количество хороших моментов, которые не реализовали. Победа здесь была бы блестящим результатом. «Манчестер Юнайтед» должен побеждать в таких матчах.
Что касается наших моментов, то не думаю, что приемлемо останавливаться на достигнутом. Я ещё не был в раздевалке, но уверен, что ребята разочарованы результатом.
Во втором тайме мы действовали неаккуратно и часто теряли мяч. Мы не выглядели так, будто хотим выиграть. Однако мы всё равно создавали опасные моменты, но так и не смогли забить, что стоило нам двух очков. Если мы хотим участвовать в чемпионской гонке, мы должны побеждать в таких матчах. Не знаю, что ещё сказать», — приводит слова Шоу BBC.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).
- 31 января 2021
-
00:04
- 30 января 2021
-
23:56
-
23:54
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:23
-
23:23
-
23:14
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
23:00
-
22:44
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:14
-
22:08
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:43
-
21:37
-
21:24
-
21:06
-
21:03
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:40
-
20:39