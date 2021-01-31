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Сульшер: этот сезон похож на регулярный чемпионат NBA — мы постоянно находимся в дороге

Сульшер: этот сезон похож на регулярный чемпионат NBA — мы постоянно находимся в дороге
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 21-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).

«Хорошая игра. Во втором тайме мы имели два реальных шанса забить, но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. Мы подолгу владели мячом, создали больше опасных моментов. Во втором тайме на какое-то время мы отдали сопернику инициативу, но в остальном я доволен ребятами.

Думаю, что именно мы имели преимущество в матче. Но мы не смогли задействовать Поля Погба в этом матче — мы хотели, чтобы он чаще получал мяч.

В двух матчах мы завоевали всего одно очко. Но мы с нетерпением ждём следующий матч. Уже во вторник мы дома сыграем с „Саутгемптоном“. Этот сезон похож на регулярный чемпионат NBA — мы постоянно находимся в дороге», — цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

Сульшер: матч с «Арсеналом» — шаг вперёд для футболистов «Манчестер Юнайтед»
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