Сульшер: этот сезон похож на регулярный чемпионат NBA — мы постоянно находимся в дороге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 21-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:0).



«Хорошая игра. Во втором тайме мы имели два реальных шанса забить, но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. Мы подолгу владели мячом, создали больше опасных моментов. Во втором тайме на какое-то время мы отдали сопернику инициативу, но в остальном я доволен ребятами.



Думаю, что именно мы имели преимущество в матче. Но мы не смогли задействовать Поля Погба в этом матче — мы хотели, чтобы он чаще получал мяч.



В двух матчах мы завоевали всего одно очко. Но мы с нетерпением ждём следующий матч. Уже во вторник мы дома сыграем с „Саутгемптоном“. Этот сезон похож на регулярный чемпионат NBA — мы постоянно находимся в дороге», — цитирует Сульшера BBC.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

Сульшер: матч с «Арсеналом» — шаг вперёд для футболистов «Манчестер Юнайтед»